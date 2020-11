Essonne : à Etampes, le boucher du Haut-Pavé est un Compagnon du goût

José Morgadinho à la tête de la Boucherie du Haut Pavé vient d’être sacré Compagnon du Goût.

Depuis la fin du mois d’octobre, Etampes possède un boucher faisant partie des Compagnons du goût. Il devient ainsi l’un des 550 artisans indépendants considérés comme les meilleurs artisans bouchers charcutiers de France et les plus passionnés.

Pour toute personne qui est un jour rentrée dans la Boucherie du Haut Pavé dans le quartier Saint-Gilles à Etampes, cette passion est claire dès les premiers échanges. C’est un grand bonjour qui accueille les clients et surtout l’envie de les satisfaire avec des produits de qualité.

« Toute l’année, on fait ce qu’il faut pour nos clients. il faut que l’on se démarque des chaînes et c’est la qualité qui fait la différence », souligne José Morgadinho. Les produits viennent en direct des abattoirs pour proposer des viandes venant sans intermédiaire des producteurs et toutes les préparations sont faites sur place.

« Nous proposons un large choix de spécialités individuelles, de façon à répondre aux goûts de chacun. On n’a pas le droit à l’erreur, on veut que ce soit parfait pour le client », ajoute-t-il. Cette ambition de faire un…

Retrouvez l’article complet dans nos éditions papier et numérique du jeudi 26 novembre ou sur cafeyn.co.