Essonne : à Etampes le Lions s’engage pour la cause du handicap mental

Essonne : à Etampes le Lions s’engage pour la cause du handicap...

Le Lions club d’Etampes a mené la 6e opération des Mimosas du cœur.

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février, les bénévoles du club service se sont relayés dans la galerie du centre commercial E. Leclerc pour vendre les bouquets de mimosas qui permettront de financer plusieurs actions.

« Grâce à l’opération de cette année, nous allons pouvoir apporter notre soutien de l’IME de Gillevoisin et plus globalement pour soutenir la cause du handicap mental », explique Vincent Klinge, président du Lions club.

Cette opération désormais…

