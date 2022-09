Essonne : à Etampes, le Take it Easy Family Café veut poursuivre son développement

Essonne : à Etampes, le Take it Easy Family Café veut poursuivre...

Nina et Gilles, ont lancé le Take it Easy en juin 2019. Impactés par la pandémie, ils souhaitent asseoir leur commerce cette année.

Après une première année qui avait démarré sur les chapeaux de roues, le développement du Take it Easy a subi un coup d’arrêt avec la pandémie de Covid-19, les fermetures obligatoires, les contraintes sanitaires en tout genre et l’absence de suspension de loyer les mois de fermeture par leur propriétaire. Aussi, NIna et Gilles espèrent que cette rentrée sera celle qui permettra d’asseoir la situation économique de leur commerce.

« Les dernières années ont été très difficiles pour tous et n’ont malheureusement pas épargné le Take it Easy », confient-ils. Mais pas question de céder la place au pessimisme. Au contraire, ils relèvent le challenge et proposent une multitude d’animations, d’ateliers et de nouveautés en tout genre pour attirer encore plus de monde dans leur établissement situé au 121 rue Saint-Jacques.