Essonne : à Etampes, l’Entente gymnique présente son gala en vidéo

Chaque année à Etampes, le gala de fin d’année de l’Entente gymnique étampoise est un événement attendu qui rassemble plusieurs centaines de personnes au gymnase René-Jouanny lors des deux représentations prévues.

Cette année hélas, il n’était pas possible en raison de la crise sanitaire d’organiser cet événement. Rien n’est perdu heureusement pour se régaler les yeux des prouesses des gymnastes du club.

Grâce à des vidéos faites durant et après le confinement, un spectacle d’une durée de 41 minutes a été monté par le club et est proposé sur les différents moyens de diffusion numérique dont celui-ci dispose à savoir Facebook, Youtube et son site Internet.