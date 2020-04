Essonne : à Etampes les Tulipes de l’Espoir annulée, la solidarité reste

Pour les bénévoles du Rotary club d’Etampes, cela a été un crève-cœur de devoir annuler la récolte et la distribution des bouquets de tulipes de l’opération Tulipes de l’Espoir 2020. L’opération est en effet primordiale pour l’association car elle permet de soutenir de nombreuses causes caritatives et particulièrement le fonctionnement de la halte-répit Alzheimer pour les aidants.

Ce contexte inattendu renforce encore la solidarité…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 9 avril.