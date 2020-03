Essonne : à Etampes l’Ile de loisirs met des logements à disposition des soignants

Alors que la France est officiellement en état d’urgence sanitaire pour plusieurs mois, qu’il vient d’être annoncé le durcissement des mesures de confinement et que le choc de la pandémie va encore s’amplifier au cours des prochains jours, tout la société doit se serrer les coudes.

« Une chaîne de solidarité doit plus que jamais s’organiser partout en France, et au sein de chaque territoire. C’est notre responsabilité de soutenir nos équipes médicales, nos professionnels de santé publics et privés qui font preuve d’un courage merveilleux, d’être aux côtés de nos hôpitaux et de leurs personnels qui vont devoir faire face à l’afflux de patients à soigner », explique Gérard Hébert, président de l’Ile de loisirs d’Etampes, ce mardi 24 mars.

Une quinzaine de chambre mises à disposition des soignants

Celle-ci se trouvant à quelques centaines de mètre du site d’Etampes du Centre hospitalier Sud-Essonne, et disposant d’une quinzaine de chambres, elle peut être utile pour permettre aux soignants de souffler entre leurs services. Une belle manière de se rendre utile alors que l’ensemble de l’équipement est fermé par décision préfectorale pour éviter les regroupements de personnes.

« Je refuse d’être spectateur de ce qui arrive. C’est la raison pour laquelle, en concertation avec Valérie Pecresse la présidente de la région Ile de France, j‘ai proposé avec l’accord des membres du Conseil syndical et de l’UCPA, de mettre à disposition de l’Etat, des autorités sanitaires et de notre hôpital et de tout son personnel, soignant ou non, les bâtiments de l’île de loisirs d’Etampes, comme l’internat de la Maison familiale rurale ou le Moulin de Vauroux », précise-t-il.

Un seul mot d’ordre, « nous devons les aider à sauver des vies », conclut Gérard Hébert.