Essonne : à Etampes, l’inquiétude face au décrochage scolaire

La continuité pédagogique a été mise en place dans toutes les communes avec une implication forte des enseignants, mais les conditions de sa mise en œuvre dépendent non seulement des élèves mais également de leurs parents.

Un défi parfois difficile à relever. Il y a déjà d’une part le défi logistique. Ainsi, il n’est pas évident pour certaines familles qui comptent parfois plusieurs enfants d’imprimer plusieurs dizaines de pages de cours chaque semaine. « Pour les familles qui ne le peuvent pas, l’imprimerie municipale imprime les leçons qui sont ensuite envoyées aux familles », précise Marie-Claude Girardeau, maire-adjointe.

Mais, au-delà de cet aspect pratique, la mise en œuvre de cette continuité peut rester dans certains cas compliquée. Entre des parents qui ne maîtrisent parfois pas le français, des fratries nombreuses et le contexte du confinement en appartement, poursuivre l’enseignement à la maison relève de la mission impossible.

« Nous ne sommes pas dans l’intimité des familles et nous ne pouvons pas savoir comment cela se passe », ajoute la maire-adjointe. Plusieurs initiatives ont été prises pour y faire face. Ainsi, un système de tutorat a été mis en place avec l’équipe du Bureau information jeunesse, les bénévoles de l’association des jeunes du quartier de la Croix de Vernailles et l’association The Hopiness…

