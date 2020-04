Essonne : à Etampes, un don du Lions club pour les soignants

Quelques jours après avoir distribué des tablettes numériques dans les EHPAD et lieu de vie des personnes âgées afin de lutter contre l’isolement, le Lions club d’Etampes présidé par Vincent Klinge a de nouveau fait un don, cette fois à destination des soignants.

Ce mardi 28 avril en début d’après-midi, ce sont 2000 masques chirurgicaux, 270 masques FFP2, 400 surblouses, 4000 gants, 300 charlottes, 900 surchaussures et 332 flacons de gel hydro-alcoolique qui ont été distribués.

Parmi tout ce matériel, une partie comprenant 90 masques FFP2, 500 gants, 40 flacons de gel, a été distribuée aux pharmacies d’Etréchy qui pourront ainsi approvisionner les soignants de la région d’Etréchy et Lardy. Une partie avec 300 masques chirurgicaux, 600 gants, 30 charlottes et 30 flacons de gel a été remise aux mairies d’Ormoy-la-Rivière et de Boissy-la-Rivière pour les auxiliaires de vie des deux villages.

Enfin, une auxiliaire de vie et trois infirmiers d’Etampes ont reçu 400 masques chirurgicaux, 800 gants, 50 flacons de gel, 70 charlottes et 20 surchaussures. Le reste de la commande a été remis à l’association MAIA Essonne Sud qui accompagne les professionnels du territoire travaillant auprès des personnes âgées et distribuera le matériel en fonction des besoins.