Essonne : à Etampes, une exposition pour les 50 ans de l’Atelier de la Vigne

Créé en 1971, l’Atelier de la Vigne a eu 50 ans l’année dernière.

Crise sanitaire oblige, cet anniversaire n’avait pas pu être célébré l’an dernier, mais ce n’était que partie remise. Ce vendredi 16 septembre, une exposition célébrant ses 50 années, ouvre ses portes à l’hôtel Anne-de-Pisseleu.

« Le Service Culturel de l’agglomération de l’Etampois Sud-Essonne célèbre à l’Hôtel Anne-de-Pisseleu les 50 ans de l’Atelier de la Vigne à travers une rétrospective dédiée au peintre Philippe Lejeune et à ses élèves, artistes fondateurs de l’Ecole d’Etampes», annonce Thomas Crosnier, du service culturel.

Le maître Philippe Lejeune, a su créé au sein de l’Atelier de la Vigne un mouvement artistique connu et reconnu dans le monde de la peinture et à la renommée internationale. Christoff Debusschère, Geneviève Decroix, Joël Giraud, Nathalie Gobin, Jean-Marc Idir, François Legrand, Roger Piquet, Jacques Rohaut et Robert Verluca, autant de noms synonyme de talent et d’inspiration.

Une exposition à ne pas manquer.

• 1971-2021: 50 ans de l’atelier e la Vigne. les peintres de l’Ecole d’Etampes. Du 16 septembre au 16 octobre à l’hôtel Anne-de-Pisseleu. Vernissage le dimanche 18 octobre à 11h. Visites-découverte de l’exposition les samedis 1er et 15 octobre à 15h.