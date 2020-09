Essonne : à Etréchy Julien Garcia veut un mandat de dialogue

Rencontre avec le nouveau maire d’Etréchy Julien Garcia, vainqueur des élections municipales le 28 juin dernier.

Julien Garcia s’est attelé au travail dès le lendemain de son élection. « Je connaissais déjà la maison pour avoir été conseiller municipal et maire-adjoint, et la première chose que j’ai voulu faire, c’est aller à la rencontre des agents pour leur dire qu’il n’y aurait pas de révolution, mais que nous travaillerions dans la continuité même si les ambitions sont autres », explique-t-il.

Et des ambitions pour sa ville, le maire n’en manque pas. Il aimerait ainsi obtenir une 3e fleur au label villes et villages fleuris, faire de la mairie un modèle d’accessibilité pour les citoyens avec des réponses rapides et précises à toutes les demandes et courriers reçus ou encore réaménager l’entrée Nord de la ville pour donner à Etréchy le visage qu’elle mérite en y intégrant des liaisons douces.