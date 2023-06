Essonne : à Etréchy, les artistes du Cadets’ Circus attendent le public

La première des deux représentations du Cadets Circus aura lieu ce samedi 17 juin à 21h sous le chapiteau du cirque.

Une année de dur labeur touche à sa fin pour les artistes circassiens du Cadets Circus. Les samedi 3 et dimanche 4 juin dernier, le premier cirque amateur de France a installé son chapiteau sur le champ de foire de la ville, et les répétitions se sont succédées depuis avant les deux représentations prévues le samedi 17 et le samedi 24 juin.

Cette année, le spectacle concocté par les membres de l’association s’intitule « Quodara ». Quodara, c’est le mot latin pour colibri. Cet oiseau bleu sera le fil conducteur du nouveau spectacle. Des dizaines de bénévoles en coulisse Justine, Marie, Lauren, Léa et Guy ont écrit un périple au cours duquel, trois amis décident de partir à la découverte du monde.

«Il y a beaucoup de richesses dans le monde, des richesses naturelles bien sûr, mais également des coutumes et des peuples aux cultures différentes à découvrir», explique Justine. Bref, un message d »ouverture vers l’autre et de partage. « Le colibri est un oiseau très libre et très indépendant. En voyageant avec lui, nous allons découvrir des choses merveilleuses», insiste Marie.

Le périple que vont suivre les trois protagonistes principaux au cours du spectacle va les faire passer par les quatre coins du monde mais aussi les régions de France. Afin de favoriser l’immersion du public, un grand soin a été apporté aux détails, au décor bien sûr, mais également aux costumes, régionaux de Bretagne ou d’Alsace par exemple, mais également d’autres coins du monde.

L’occasion de rappeler que derrière les artistes sur scène, il y a des dizaines de bénévoles qui travaillent, des couturières, des techniciens en tous genres, pour faire que la magie du cirque opère.

• Renseignements Facebook Cadets’ Circus. Vente des places sur le champ de foire.