Essonne : à Etréchy l’UCAE offre des masques aux commerçants

A l’heure de la reprise d’activité la semaine du 11 mai, il était essentiel que les commerçants et professionnels soient dotés en équipement de protection. L’Union des commerçants et artisans (UCAE) de la ville avait heureusement pris les devants.

« Nous avons commandé 2400 masques que nous avons livré aux commerçants d’Etréchy adhérents de l’UCAE. De plus, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne nous a offert 900 masques et la société Séripub a offert 50 visières », indique Jean-Philippe Marquet, président de l’UCAE.

De quoi permettre aux nombreux adhérents de l’association de reprendre leur activité en toute sérénité.