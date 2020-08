Essonne : à Etréchy, port du masque obligatoire dans certains secteurs

A quelques jours de la rentrée scolaire, et alors que le virus de Covid-19 circule activement en Ile-de-France et en Essonne, le maire de la ville Julien Garcia a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans certains secteurs de la ville à compter du jeudi 27 août.

Dès demain donc, le port du masque sera donc obligatoire à Etréchy pour les personnes âgées de 11 ans et plus, dans tous les établissements communaux, dans la Grande Rue (section comprise entre la rue des Martrois et la rue de Brétigny), ainsi que dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées des établissements scolaires, et ce 15 minutes avant et après l’ouverture, et 15 minutes avant et après la fermeture de ces établissements.

Cet arrêté est valable un mois. Son renouvellement sera évalué en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.