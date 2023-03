Essonne : à Etréchy, une collecte pour lutter contre la précarité menstruelle

En ce mercredi 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, la mairie d’Etréchy a décidé de s’engager dans la lutte contre la précarité menstruelle. Jusqu’au vendredi 31 mars prochain, une collecte de protections d’hygiène féminine a lieu au CCAS.

Dans le monde, une femme sur dix est victime de précarité menstruelle, et en France, 1,7 million de femmes sont concernées. Et ce sujet n’est hélas pas qu’anecdotique comme certains esprits chagrin voudraient le faire croire. La précarité menstruelle peut provoquer de graves troubles physiques et psychologiques.

En France, la principale cause de précarité menstruelle est le prix des produits d’hygiène féminine, trop élevé pour les femmes en difficulté financière. Elles n’ont soit pas les moyens d’en acheter, soit pas suffisamment pour répondre à leur besoin.