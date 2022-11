Essonne : à Itteville, circulation sécurisée et terre désimperméabilisée

Il est possible de conjuguer sécurité routière et environnement. Le Conseil départemental de l’Essonne en fait la démonstration avec le rond-point réalisé sur la RD31 à l’intersection avec les chemins des Marais et d’Aubin. Celui-ci a été inauguré ce vendredi 4 novembre par le président du Conseil départemental, François Durovray, en présence du maire d’Itteville, François Parolini.

Pour la commune, l’enjeu de sécurité routière était très fort. L’ancienne intersection en croix était inadaptée au niveau de circulation que connaît cette route aujourd’hui. Ce sont ainsi 7050 véhicules qui passent quotidiennement par cette voie, dont 3,3% de poids lourd.

A cette circulation intense, s’ajoutent les pratiques de certains usagers de la route qui sont dangereuses. « Nous avons eu un motard dont la vitesse a été enregistrée à 260 km/h sur cette route », témoigne François Parolini. En 2007, un motard avait trouvé la mort après avoir percuté une voiture sur cette route, et chaque trimestre, un grave accident se produisait à cette intersection.