Essonne : à Itteville, les Petits frères des pauvres ont fêté Noël ce midi

Repas gourmet, animation autour des variétés françaises, cadeaux surprises… L’association des Petits frères des pauvres a organisé son réveillon de Noël dans la salle des fêtes d’Itteville le midi du 24 décembre.

Une fois l’entrée servie face à eux, les « vieux frères » ont tous le sourire. Dans leur assiette, la tranche de foie gras a été agrémentée d’un visage comestible. « Chaque année, on fait une présentation nouvelle pour le premier plateau servi, confie Dominique Seillier, bénévole chez les Petits frères des pauvres avec son mari ancien traiteur. C’est une manière de faire un clin d’oeil à notre devise de l’association : des fleurs avant le pain. On leur montre qu’on prend du temps pour leur faire plaisir. »

Ce mardi 24 décembre midi, la salle des fêtes d’Itteville a été animée par le réveillon des Petits frères des pauvres de la Vallée de l’Essonne (Ballancourt, Boutigny, Cerny, Champcueil, Itteville, La Ferté-Alais, Maisse, Mennecy, Milly-la-Forêt et Saint-Vrain). « L’espace nous est prêté gracieusement pour l’occasion, explique Jean-Pierre Florent, président de l’équipe locale. On l’a décoré hier après-midi pour se concentrer aujourd’hui sur le transport, le service à table et les animations. »

Près de 120 personnes dont 60 accompagnées sont réunies pour savourer un paleron de veau confit accompagné d’un gratin dauphinois. « Les personnes âgées isolées sont souvent renfermées sur elles-mêmes, souligne Sylvie Lemaire, trésorière-adjointe à l’unité locale de Corbeil-Essonnes et bénévole ponctuelle dans le Sud-Essonne. C’est le bouche-à-oreille qui nous permet de les faire sortir de leur domicile ou bien de la maison de retraite. »

Des bénévoles de 17 à 93 ans

A chaque table, deux bénévoles partagent le repas avec leurs « vieux frères ». Nicolas, 20 ans, est venu aider avec son petit frère Alexandre. « Je cherchais près de chez moi une association car j’avais envie d’aider les personnes âgées. Nos parents étaient super contents et partants pour nous laisser participer le jour de Noël ! » A une autre table, Olympe, présente dans l’association laïque depuis 1984 : « J’apprécie la vie en équipe. A 93 ans, on ne fait plus grand chose mais on vient quand on peut ». Une équipe appréciée par tous pour « leur humanité, leur humour et leur sourire » explique Sylvie Lemaire.