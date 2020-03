Essonne : à la Villa Paul de Méréville des paniers de fruits et légumes en vente

Envie de s’approvisionner en bons fruits et légumes frais pendant la crise sanitaire ? A Méréville la Villa Paul a une solution pour vous.

Des ventes de panier de fruits et légumes frais ont lieu chaque vendredi de 16h à 17h30 à la cressonnière de la Villa Paul. Ces paniers sont disponibles sur réservation uniquement avant le jeudi à midi dernier délai.

Les réservations peuvent se faire sur la page Facebook Villa Paul Cressonnières ou au 06.82.39.90.88.

Cette semaine pour 15 euros vous aurez une laitue, 1 kg d’oignon, 1 kg de tomates saveurs multicolores, 1 kg de navets, 500 grammes de champignons, 1/2 chou rouge et 1 kg de pommes joya rouge.

Il est également possible de réserver en plus pommes de terre, œufs, radis, carotte et cresson.