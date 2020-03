Essonne : à Lardy le CCAS au cœur du dispositif de crise

A Lardy, c’est le Centre communal d’action social et ses agents qui est au cœur du dispositif de soutien aux Larziacois dans le contexte de crise sanitaire où se trouve le pays.

Depuis le début de la crise, plusieurs décisions ont ainsi été prises pour faciliter la vie quotidienne dans ce contexte. Ainsi le CCAS a activé sa cellule de veille communale. Leurs équipes contactent quotidiennement par téléphone toutes les personnes fragiles ou isolées inscrites sur le « registre nominatif des personnes âgées, malades et handicapées « .

Dans ce contexte il est essentiel d’être inscrit sur ce registre. Le CCAS lance donc un appel aux personnes fragiles ou à leurs proches afin qu’elles se fassent recenser sur ce registre. Elles seront ainsi rappelées quotidiennement et leurs besoins seront recensés pour une prise en charge optimale.

Le CCAS a également élargi son périmètre d’action et a contacté dès tous les plus de 85 ans recensés sur les listes électorales afin de leur proposer ce service gratuit d’assistance à la population, avant d’élargir la cible à tous les plus de 70 ans.

Recensement des demandes de médicaments pour une livraison à domicile

Pour les personnes dites « à risques », le CCAS centralise les demandes de médicaments et les transmettent aux deux pharmacies de Lardy qui proposent une livraison à domicile, afin de leur éviter des déplacements inutiles.

Le CCAS centralise également les commandes pour le primeur du marché du bourg qui livre également à domicile. Le magasin Intermarché peut également livrer les courses à domicile sur appel téléphonique.

En lien avec le magasin Intermarché , un créneau et un accès prioritaire pour les personnes de plus de 70 ans a été mis en place tous les matins entre 9 heures et 10 heures.

Le magasin les livre également à domicile sur simple appel téléphonique et a élargi ses modes de paiements (chèques désormais acceptés).

Enfin, le CCAS met à disposition des formulaires / attestations de déplacement vierges pour ceux ne disposant pas d’une imprimante.

La mairie a également organisé avec plusieurs commerces (Intermarché et commerces de proximité) le passage prioritaire en course et en caisse (sur justificatif type badge professionnel ou fiche de salaire) :

des personnes dites fragiles : +70 ans, femmes enceintes, personnes en situation de handicap

des personnels d’assistance à la population : pompiers, personnel soignant et infirmiers à domicile, professions médico sociales (aides ménagères, portage de repas à domicile, personnel du laboratoire d’analyse et des pharmacies), sécurité civile, gendarmerie, police

Le matériel médical distribué aux soignants et acteurs du soin à domicile

Enfin, la majeure partie d’un stock de masques acquis lors de l’épisode H1N1 a été redistribuée aux médecins de la ville, infirmières libérales de la ville, au laboratoire d’analyse et à l’association de l’AIMD qui assure le portage des repas à domicile sur le territoire.

En cas de besoin les numéros à contacter sont les suivants :