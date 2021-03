Essonne : à Morigny-Champigny l’ouverture du Brico Cash repoussée de quelques jours

Le magasin Brico Cash ouvrira ses portes le samedi 20 mars. Une ouverture repoussée de 8 jours après un contretemps de dernière minute.

La zone des Rochettes accueillera d’ici quelques jours une nouvelle enseigne qui devrait être la locomotive d’une zone commerciale qui retrouve une nouvelle dynamique. Pierre Berton et son épouse, déjà propriétaires du Bricomarché d’Egly, portent ce projet depuis quelques années.

« C’est un magasin de bricolage pour gros bricoleurs et professionnels. Il s’étend sur une surface de 4 500 m2 extérieur compris. C’est une enseigne de proximité, avec du stock et des vrais prix bas sur les principaux produits pour répondre aux besoins, gros bricolage, décoration, et technique », indique-t-il…