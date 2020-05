Essonne : à Ormoy-la-Rivière des masques réalisés par les Dentellières de la Juine

La solidarité dans les villages on sait ce que c’est, et à Ormoy-la-Rivière aussi bien qu’ailleurs. Ainsi un bel élan de solidarité s’est exprimé dans le village au milieu de la terrible crise sanitaire qui frappe le pays.

Ainsi, l’association les Dentellières de la Juine, présidée par Martine Morel a confectionné 1800 masques réutilisables. Ce projet a été mené en partenariat étroit avec la municipalité et notamment les nouveaux élus sous l’égide de Michael Mérigot qui succèdera à Jean-Claude Reveau au poste de maire.

Ces 1800 masques réutilisables ont été distribués gratuitement aux habitants, à raison de 2 par personne, le 8 mai dernier en perspective du déconfinement.

« Cette union entre les différents acteurs est exemplaire et je m’en félicite. Une nouvelle fois je suis fier de ce village dont la principale politique est celle de la main tendue vers les autres. Merci à tous. Je ne pouvais espérer mieux pour une fin de mandat », se félicite Jean-Claude Reveau.

La municipalité remercie également Gaspar Cerqueira, propriétaire du magasin E. Leclerc d’Etampes et Ormoisien, pour sa générosité et sa solidarité avec le don de 50 masques à visière destinés à l’école et au personnel communal.