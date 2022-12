Essonne : à Pussay, Joël Brice restera présent dans les cœurs

Le conseiller municipal est mort subitement le mardi 15 novembre dernier dans sa 70e année.

La disparition de Joël Brice a provoqué une onde de choc dans le village de Pussay. Elu délégué aux fêtes et cérémonies, président du Comité des fêtes, Joël Brice était la personnification de l’infatigable bénévole toujours présent pour donner un coup de main, toujours prêt à aider et dont le plus grand plaisir était de faire plaisir.

Grégory Courtas, maire, était, comme chaque personne présente dans l’assistance, profondément ému lors de la cérémonie qui a eu lieu ce lundi 28 novembre à la salle des fêtes Raymond-Mulard. «Votre présence si nombreuse dans notre salle commune montre à quel point Joël était une personne importante, incontournable de notre ville », a-t-il rappelé.

Homme engagé, Joël Brice était présent pour les animations, mais également dans les nombreuses commissions qui rythment la vie municipale. Où que l’on soit, Joël était toujours présent. Toujours là donc, mais jamais sans rechigner, au contraire. Il aimait les autres, le contact et le partage. Préparer des litres et des litres de chocolat chaud pour les enfants dans le cadre du manège de Noël, distribution des colis aux aînés, qu’il côtoyait quotidiennement, il était toujours là.

« La sympathie et la générosité de Joël envers chacune et chacun d’entre nous ne l’empêchait pas d’avoir des convictions et un caractère entier qu’il mettait au service de l’intérêt général de notre village, auquel il a donné toute son énergie et toute sa force », a souligné Grégory Courtas.

Il avait ainsi été l’une des chevilles ouvrières de la création de la Pussayenne pour aider les personnes à se rendre à Angerville pour faire leurs courses. Aimant se consacrer aux autres, Joël Brice n’aimait pas se mettre en avant. Il était modeste et donnait sans compter. «Il vivait la fonction d’élu municipal comme un sacerdoce », a conclu le maire.

Dans la salle des fêtes, lundi soir, chacun avait en mémoire des souvenirs de ces moments passés avec Joël, et une chose est certaine, même s’il n’est plus là, il restera présent dans le cœur de toutes et tous.