Essonne : à Pussay, un arrêté municipal pour l’ouverture des coiffeurs

Le maire de la commune Grégory Courtas, a pris un arrêté ce vendredi 30 octobre autorisant l’ouverture des salons de coiffure sur le territoire communal.

La commune du Sud-Essonne compte trois salons de coiffure qui sont fermés depuis ce matin et le début du nouveau confinement. « C’est aberrant de fermer les salons de coiffure, d’autant qu’à Pussay les trois salons de la commune n’ont pas de salariés et qu’il n’y a donc que le coiffeur et le client présent en même temps, alors que l’on autorise l’ouverture des grandes surfaces où plusieurs centaines de personnes se rendent en même temps », s’agace le maire de la commune.

De ce fait, et « considérant que les coiffeurs de Pussay respectent les gestes barrières dont le port du masques ainsi que la désinfection de leur salon entre chaque client », le maire a décidé de prendre un arrêté les autorisant à ouvrir leurs portes.