Essonne : à Roinville, on défend la 6e classe de l’école

Si aucune décision officielle n’a été prise pour l’instant, les parents d’élèves de l’école élémentaire de Roinville-sous-Dourdan ont décidé d’ores et déjà de se mobiliser pour défendre la 6e classe de l’école.

« Nous venons d’être alerté ce jour de l’imminence d’une décision de l’Education Nationale de fermer la sixième classe de l’école pour la rentrée de septembre 2021. Malgré les effectifs annoncés en novembre 2020 par Mme Chevalier de 136 élèves, l’Inspection académique a choisi de garder uniquement le nombre de 131 élèves », indiquent les parents d’élèves.

Un chiffre retenu de 131 élèves qui n’est pas anodin puisque « le seuil académique de fermeture d’une classe est fixé à 132 élèves », précise Sylvain Pastourel, l’un des parents d’élèves. Et même si l’inspection a assuré aux représentants des parents d’élèves que rien n’était acté pour l’instant, ceux-ci ont tout de même décidé d’afficher la couleur.

Ainsi, ce mercredi 3 février, des affiches et banderoles ont fleuri sur la façade et les grilles de l’école pour faire connaître le danger à tous les parents d’élèves et tous les habitants de la commune.

Les parents d’élèves soulignent la nécessité de préserver la 6e classe de l’école dont la fermeture provoquerait une « augmentation du nombre d’élèves par classe, ce qui au regard du contexte sanitaire actuel est inconcevable et complètement en contradiction avec les objectifs présidentiels de baisser les effectifs des Grande section, CP et CE1 à 24 élèves maximum », et le départ de la dernière enseignante nommée dans l’école.

Le maire de la ville Guillaume Bellinelli a également saisi les parlementaires et autorités de cette situation.

A suivre.