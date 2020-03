Essonne : à Saint-Cyr-sous-Dourdan les enfants dessinent pour ceux qui travaillent

Une belle initiative est mise en place dans la commune depuis quelques jours. Les administrateurs de la page Facebook Saint-Cyr-sous-Dourdan actualités organisent un concours de dessin pour soutenir ceux qui travaillent durant le confinement.

Petits et grands sont invités à dessiner un message de soutien aux facteurs, éboueurs et à tous ceux qui travaillent durant la période de confinement et à coller ce message sur leur boîte aux lettre ou leur poubelle.

Des messages qui donneront sans aucun doute le sourire à ceux qui continuent à faire vivre des services indispensables pendant cette période de crise.