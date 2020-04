Essonne : à Saint-Sulpice-de-Favières le restaurant livre les repas à domicile

Comme tous les restaurants, le Saint Louis installé dans le village de Saint-Sulpice-de-Favières est fermé. Cependant, l’établissement a pris l’initiative de proposer durant la crise sanitaire un dispositif de livraison des repas à domicile.

Un nouveau site Internet www.saintlouis91traiteur.com a été mis en place pour l’occasion. Le service est disponible les jeudi, vendredi et samedi pour le déjeuner ou le dîner et le dimanche pour le déjeuner. Il est possible de commander jusqu’à 7 jours a l’avance. On peut ensuite venir soit retirer sa commande au restaurant soit se faire livrer.

La livraison est possible à partir d’une commande de 80 euros évidemment à Saint-Sulpice et les communes proches suivantes :

Breuillet

Saint-Yon

Boissy-sous-Saint-Yon

Torfou

Chamarande

Etréchy

Chauffour-lès-Etréchy

Villeconin

Souzy-La-Briche

Saint-Chéron

Egly

Avrainville

Breux-Jouy

Auvers-Saint-Georges

​