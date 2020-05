Essonne : à Videlles, la commémoration du 8 mai en vidéo

Comme dans toutes les communes de France, à Videlles, la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 n’a pu avoir lieu en présence des citoyens.

Pas question pour autant que ce temps fort de l’histoire de France et du monde ne passe inaperçu. A Videlles, le devoir de mémoire ça compte et il a été décidé de faire une vidéo de la cérémonie.

En 3 minutes 30, celle-ci résume la cérémonie avec le dépôt de fleurs au pied du monument du Souvenir français, du Conseil départemental et du Conseil municipal.

Les musiciens de Videlles étaient présents également et comme Gino Bertol l’a rappelé, si le 8 mai rappelle la Victoire contre les nazis, elle est aussi la date qui marque le début de « la paix qui l’a suivie. C’est elle la plus grande Victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe ».

Cette vidéo a été envoyée par mail à tous les habitants de la commune et est disponible ci-dessous.