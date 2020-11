Essonne : affluence pour les tests Covid-19 à Dourdan

Plusieurs opérations de test du Covid-19 ont eu lieu les mercredi 4 et jeudi 5 novembre.

Ainsi jeudi 5 novembre, sur le parvis de la mairie, une opération de dépistage était proposée aux Dourdannais en partenariat avec l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne.

Deux cents personnes sont venues se faire tester de 8h à 15h, et sans doute plus seraient venues si les horaires de cette opération de dépistage avaient été « plus adaptés aux horaires de travail des Dourdannais », constate Karina Studer, maire-adjointe à la santé, sécurité et prévention.