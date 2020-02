Essonne : agir pour l’avenir de Morigny-Champigny

Après avoir officialisé sa candidature, Bernard Dionnet a dévoilé son équipe et son programme.

Avec à la fois les élus d’expérience présents depuis plus de 6 ans à ses côtés et de nouvelles compétences, Bernard Dionnet mènera une équipe renouvelée et rajeunie lors du scrutin de mars prochain.

Ensemble ils veulent porter un projet dans lequel le cadre de vie, la santé et la mobilité durable s’ancrent plus que jamais dans la commune…

