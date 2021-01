Essonne : Après avoir vaincu le cancer, elle écrit un livre inspirant

La Chiroquoise Corinne Guidy a été diagnostiquée à ses 40 ans. Treize ans après, elle publie un livre à partir de ses sentiments, entre colère et peur, couchés sur papier durant ce parcours médical.

« J’ ai appris la nouvelle juste avant Noël 2007. J’ai eu une hémorragie d’un coup alors que j’étais au travail, mon corps était trempé de la taille aux pieds. » Corinne Guidy avait 40 ans quand elle a été diagnostiquée du cancer du col de l’utérus. « Je pensais que ça n’arrivait qu’aux personnes plus âgées », confie celle qui n’avait jamais vécu d’urgence médicale. 13 ans après cette épreuve qui a changé sa manière de voir la vie, Corinne a publié en octobre dernier un livre rédigé à partir des notes qu’elle prenait lors de ses hospitalisations. Environ 400 pages où sont parfois juste griffonnés un mot, quelques phrases pour extérioriser ses angoisses et ses colères. Après plusieurs corrections et mises en ordre, Corinne a fait paraître « 40 ans et un cancer ». Une oeuvre de 200 pages, aux éditions Le Lys Bleu.