Essonne : Arpajon s’engage pour l’égalité femmes-hommes

Les Arpajonnais l’ont sans doute vu depuis le début de cette semaine, une exposition composée de 19 panneaux présentant les personnalités et les grandes dates de l’histoire des droits des femmes ornent les grilles de l’hôtel de ville, et ce jusqu’au dimanche 19 mars prochain.

Prenant la forme ludique d’un « quizz égalité », cette exposition permet aux visiteurs peuvent tester leurs connaissances grâce à une série de questions – réponses. Date de la loi autorisant l’IVG, autorisation de la contraception, date du divorce par consentement mutuel, institution du congé maternité, etc.

« Cette initiative permet de contribuer à faire connaitre une part d’histoire méconnue, avec une approche ludique. Elle promeut l’égalité et la lutte contre les discriminations de genre. L’exposition sera proposée aux établissements scolaires et aux partenaires de la commune », insiste la ville d’Arpajon.

Cette initiative n’est pas la seule. Ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un ciné-débat est prévu à 17h20 au cinéma Première. Après la diffusion du film « A plein temps » d’Éric Gravel, qui décrit les combats quotidiens d’une

femme, seule avec ses enfants, femme de chambre d’un palace parisien, une discussion aura lieu sur les thèmes abordés au cours du film, notamment la conciliation des vies familiale et professionnelle, et les droits des femmes en général.

Par ailleurs, ce mercredi 8 mars 2023 marque également la première édition d’une bourse d’appel à projets pour les collèges et lycées sur les thèmes suivants : la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la promotion de l’égalité professionnelle et de la mixité des métiers, la promotion de la culture de l’égalité dans toutes les sphères de la société.

Enfin, la ville organise également un concours de nommage de rue dans les lycées afin de valoriser le matrimoine. Les lycéennes et lycéens sont invités à proposer le nom de figures féminines qui ont, selon elles et eux, marqué ou marquent actuellement l’Histoire, les sciences, les arts, le sport, la société, les droits humains… « Cette action est avant tout pédagogique. Elle pourra cependant alimenter la liste des noms possibles pour les futurs noms de rues ou de bâtiments publics », conclut la ville d’Arpajon.