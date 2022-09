Essonne : au Val-Saint-Germain, le château du Marais racheté par un milliardaire tchèque

La crise du pouvoir d’achat, tout le monde n’en souffre pas. Ainsi, le château du Marais, qui était en vente depuis plusieurs mois, a désormais un nouveau propriétaire.

Le montant de l’achat est confidentiel, mais l’agence de presse Bloomberg évoque la somme de 43 millions d’euros. Dans tous les cas, c’est une petite fortune qu’a déboursé le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour acheter le domaine aux familles Frotier de Bagneux et de Pourtalès, propriétaires des lieux depuis plus d’un siècle.

Réputé comme le plus beau château époque Louis XVI de France, le château du Marais ne sera pas la résidence du milliardaire. Il s’agit plutôt d’un investissement. La propriété pourrait devenir hôtel de luxe et le parc de quarante hectares verrait le développement des activités équestres.

Dans la liste des personnes les plus riches du monde en 2022 établie par Forbes, Daniel Kretinsky est à la 527e place à l’heure actuelle, avec une fortune estimée à 4,9 milliards de dollars.

C’est dans l’énergie que l’homme d’affaires tchèque, né à Brno en 1975 s’est fait un nom. Il possède le groupe énergétique EPH qui emploie plus de 25000 personnes. Celui-ci distribue et fournit de l’électricité, ainsi que du stockage de gaz. Il possède également 49% du gazoduc Eurostream qui permet d’acheminer du gaz vers l’Europe occidentale.

En 2020, lorsque le marché boursier s’est effondré, il a investi dans des compagnies comme Macy’s, Foot Locker, Sainsbury et Royal Mail. Il est également un actionnaire du journal Le Monde et possède les magazines de Lagardère. Il est également actionnaire dans le groupe de commerce de détail allemand Metro AG.

Un château utilisé comme décor par la série Netflix Révolution

Construit sur une période allant de 1772 à 1779, par l’architecte Jean-Benoît-Vincent Barré pour Jean Le Maître de La Martinière, trésorier général de l’Artillerie et du Génie, il est considéré comme l’un des plus remarquables exemples de château de style Louis XVI en région parisienne. Il a été classé monument historique en 1965. Récemment, il a été utilisé comme décor pour la série Netflix Révolution.

La façade sur cour est la plus remarquable, notamment grâce au grand vestibule d’entrée inspiré des villas de l’architecte de la renaissance italienne, Palladio. Quatre colonnes doriques composent ce vestibule qui se termine par un dôme à plan carré, surmonté d’une terrasse. Le dôme est une réplique de celui du Louvre ou de l’Ecole militaire. Les communs, datant de l’époque du troisième château, sont reliés par un magnifique pont vitré.

Le parc, issu d’un millefeuille historique, est un savoureux et harmonieux mélange d’eau et de verdure. Son miroir d’eau de 550 mètres de long embellit la composition et le jeu de reflet met en valeur le château. Des musées situés dans les communs du château évoquent les propriétaires du domaine et leurs hôtes illustres (Talleyrand, Chateaubriand…).