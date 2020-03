Essonne : belle vue avec des arbres fruitiers à la ferme de Beaumont

Durant la semaine du 11 mars, paysagistes et bénévoles se sont alternés à la ferme de Beaumont pour mettre en terre 84 arbres fruitiers et près de deux kilomètres de haies. Un projet d’agroforesterie financé par le parc du Gâtinais et accompagné par l’association Agrof’île.

« J’ai hâte de tout voir en fleurs », sourit l’exploitant Eric Sil. A Valpuiseaux, l’association Agrof’île (AgroForesterie d’Ile-de-France) a choisi de planter 84 arbres fruitiers et des haies de fleurs mellifères. Les pommiers, poiriers, pruniers et abricotiers vont côtoyer les animaux de la ferme de Beaumont qui viendront pâturer à leurs pieds. Ce projet de pré-verger est l’occasion de découvrir si ces variétés locales et anciennes se plairont sur une plaine en plein vent.

« Il sera possible de récolter les fruits d’ici trois à sept ans. Dans un an déjà, tout sera en feuilles. Il y aura une belle vue », garantit Antonin Mercier, accompagnateur en agroforesterie chez Agrof’île. L’association n’a pas de local mais se déplace dans toute la région pour aider à la plantation d’arbres sur des terres agricoles. Comme le dit Eric Sil, « c’est une équipe nomade qui s’occupe des bergers itinérants. »

Des haies aux multiples effets

L’idée de créer des haies avait déjà traversé l’esprit de l’exploitant. « Elles vont servir de brise-vent pour nos animaux et de refuge pour les oiseaux qui voudraient se cacher des rapaces du Gâtinais. Mes abeilles pourront butiner aussi. » Alexandre Emerit, responsable du pôle Environnement au Parc naturel régional du Gâtinais français (PNRGF), ajoute : « c’est aussi de protéger les cultures du vent qui les assèche et les couche. » Un changement tout confort pour la faune et la flore financé par le PNRGF. Les agriculteurs s’engagent à entretenir le verger durant vingt ans.

Un projet participatif

Les premiers jours, une cinquantaine d’employés de la société Air France ont réalisé une journée citoyenne sur le site de Valpuiseaux. Ils ont été soutenus par les élèves de la section Paysagiste du lycée de Brie-Comte-Robert. « Nous avons commencé par faire le pictage du verger et des haies », précise Antonin Mercier. Les jours d’après, l’Atelier Mimesis paysagistes s’est occupé de planter les arbres. « Nous étions déjà présent lors du projet d’agroforesterie à la ferme de Chalmont sur Courances il y a 5 ans », indique la société dannemoise. Il aura fallu dix jours pour tout mettre en terre.

AVANT :

APRES :