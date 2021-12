Essonne : Bergams placé en liquidation judiciaire

Après plus de huit semaines de grève, l’entreprise de fabrication de sandwichs et plats préparés a stoppé son activité. Bergams incarnait le premier employeur privé de Grigny.

Installé aux abords de l’A6 en 2011, Bergams fêtait cette année ses dix ans d’existence sur la commune de Grigny. Mais l’heure n’était pas à la fête, puisque l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre.

La décision prise par la direction intervient après plus de huit semaines de grèves menées par les 283 salariés. Suite à une importante baisse du chiffre d’affaire en 2020, dans un contexte de crise sanitaire (la société vend ses produits à des clients de la restauration rapide), la direction avait mis en place un accord de performance collective, « ayant entraîné une baisse de salaire et une augmentation du temps de travail », explique la municipalité dans son magazine de novembre. Or, nombreux sont les salariés ne sachant ni lire ni écrire. Les conséquences de cet accord ont donc été découvertes lors de sa mise en œuvre, explique l’union locale CGT de Corbeil-Essonnes…