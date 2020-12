Essonne : campagne de test du Covid-19 à Chalou-Moulineux

A partir de ce mercredi 9 décembre, les habitants de Chalou-Moulineux et ceux des communes avoisinantes pourront venir se faire tester pour le Covid-19 s’ils l’estiment nécessaire.

La box mobil-test sera installée place du Jeu de Paume pendant deux semaines. Il sera possible de venir se faire tester les mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 décembre de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Les tests se font avec ou sans rendez-vous, il suffit de venir muni de sa carte vitale. Il s’agira de tests PCR par prélèvement naso-pharyngé. Les résultats seront donnés sous 24 à 48h, 72h maximum si le prélèvement a été effectué le samedi. En cas de résultat « positif » un médecin indiquera au patient comment se protéger et protéger les autres.