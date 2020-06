Essonne : c’est la fête de la musique samedi à Moigny-sur-Ecole

Si tu ne vas pas à la fête de la musique, la fête de la musique ira à toi ! A Moigny-sur-Ecole, il n’y a jamais de problèmes mais que des défis qui méritent d’être relevés.

C’était le cas pour la fête de la musique compliquée à organiser dans un contexte où les rassemblements doivent être limités. Elle aura bien lieu ce samedi 20 juin dans le village. « Nous allons organiser la fête de la musique de manière inédite. Elus, bénévoles, techniciens et musiciens se sont mobilisés afin de fêter l’arrivée de l’été et proposer un concert qui se produira dans les rues du village », se félicite Pascal Simonnot, maire.

Ainsi, la Mairie de Moigny et l’Association du Foyer Rural avec le concours du partenaire technique Audiolight font venir 2 orchestres Little Swing et Profil Goove qui déambuleront alternativement dans Moigny sur un plateau roulant suivant un circuit pré-établi.

« Nous invitons les Moignacois a sortir le barbecue devant chez eux et de profiter des concerts qui leur seront proposés grâce à ce concept inédit », annonce l’édile. Un événement à ne pas manquer, cette fête de la musique étant probablement la première à être organisée en région Ile-de-France.

Pour ceux qui le souhaitent, il y aura possibilité de se restaurer sur réservation auprès du P’tit Moigny au 01.64.98.09.35.