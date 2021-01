Essonne : cette année, le roi de la galette est aux Délices d’Angerville

L’artisan à la tête de la boulangerie Aux délices d’Angerville a obtenu la 1ère place au concours des meilleurs galettes de 2021 en Essonne.

Une frangipane généreuse, un feuilletage maîtrisé, une rosace tracée sur le dessus… La galette aux amandes façonnée par Emmanuel Nunes a remporté le 1er prix de la 4e édition du concours en Essonne. Cette nouvelle ravit sa famille présente à ses côtés en boutique et les clients.

L’année dernière, le boulanger adepte du tout fait-maison était arrivé à la 4e place. « Il y a eu trois mois d’entraînement, la galette a été goûtée par des salariés, des clients et des commerçants du centre-ville, confie l’artisan. Les remarques nous ont permis d’avoir la première place cette année. » Le concours a été organisé le jeudi 10 décembre à Evry par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne et la Maison de la boulangerie de l’Essonne.