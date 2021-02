Essonne : cette Dourdannaise a accouchée dans sa voiture

Une famille dourdannaise a eu des émotions fortes lorsque leur fils est né sur la route pour aller à la maternité.

Ludivine aurait dû accoucher à la maternité de Rambouillet. Mais lorsque son fils et celui de Nicolas son compagnon a décidé de pointer le bout de son nez, ils n’ont pas eu le temps d’arriver jusqu’à l’hôpital rambolitain.

« Nous avons été un peu surpris, c’est arrivé très vite et on a eu un peu peur », avouait Ludivine ce samedi 30 janvier. Deux semaines auparavant, alors qu’il neige en Essonne, les premières contractions apparaissent. Déjà maman de Clément, un autre petit garçon, Ludivine et son compagnon prennent alors la route vers la maternité.