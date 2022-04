Essonne : Chalou-Moulineux dessine son futur visage

Le village participe à une démarche innovante avec le CAUE de l’Essonne.

Le CAUE, qu’est ce que c’est. Cela veut dire Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les CAUE sont présents dans toute la France et le CAUE de l’Essonne accompagne les communes sur toutes les questions d’ordre urbanistique ou paysagère et apporte une expertise très utile. Ces derniers mois, le village de Chalou-Moulineux a fait face à une pression immobilière assez forte.

« Nous nous sommes retrouvés avec des ventes de propriétés et des divisions de parcelle que nous ne souhaitions pas. Lors des mes échanges avec l’architecte du CAUE, celui-ci m’a proposé de travailler ensemble pour établir un projet de territoire pour notre village », explique Geneviève Mennelet, maire…