Essonne : chantier citoyen au cimetière de Monnerville

Une opération coup de poing de nettoyage a eu lieu au cimetière.

Ce samedi 18 septembre, une opération coup de poing a eu lieu dans le cimetière du village. A 7h30, les élus du Conseil municipal et des habitants se sont retrouvés afin de mener une opération de nettoyage du cimetière.

Deux heures plus tard, on commençait à voir nettement se dessiner le résultat de ce chantier citoyen. Des arbres taillés, des allées propres et des sépultures mises en valeur s’affichaient aux yeux des visiteurs.