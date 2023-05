Essonne : circulation perturbée à prévoir autour du meeting aérien

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues ce week-end à l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais pour la 50e édition du meeting aérien Le Temps des Hélices.

Avec 25 à 30000 personnes attendues chaque jour sur le plateau de l’Ardenay, site accessible par une seule route, la question de l’accès et de la circulation aux abords de l’aérodrome va à nouveau être sensible durant deux jours. Les RD31, RD449 et évidemment la RD191 seront particulièrement impactées.

Pour les personnes ne se rendant pas sur l’événement, la préfecture de l’Essonne recommande « vivement conseillé d’éviter cette zone et tous les axes s’y rattachant dans un périmètre de 2 à 3 kilomètres autour de l’aérodrome ». Des itinéraires de déviation pour les usagers circulant en local ou en transit entre Mennecy et Etampes ont été prévus en conséquence.

Le préfet de l’Essonne recommande à l’ensemble des automobilistes circulant dans ces zones d’être particulièrement vigilants au regard des flux de piétons qui s’y trouveront, notamment des visiteurs garés à l’extérieur du site qui rejoindront à pied l’aérodrome.

Concernant la sécurisation de l’événement, 104 gendarmes seront mobilisés tout au long de ce week-end. Parmi eux, on retrouvera des gendarmes réservistes, mais également des gendarmes des transports aériens au nombre de 23. Un stand du centre d’information et de recrutement de la gendarmerie sera également présent au meeting.