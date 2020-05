Essonne : collecte de soutien aux commerçants de la région de Cerny

C’est Michèle, une Cernoise depuis 50 ans, qui est à l’origine de la cagnotte lancée sur la plateforme Leetchi.

Michèle se décrit comme très attachée à son village ainsi qu’aux petites entreprises du secteur. « Je souhaite apporter mon soutien en aidant ces dernières à surmonter leurs difficultés financières liées au Coronavirus et ainsi permettre de sauver des emplois », explique-t-elle.

Elle en connait plusieurs autour d’elle et s’est rendu compte de leur inquiétude. « J’ai entendu toutes les entreprises et petites entrepreneurs qui disent que même si les charges sont reportées et qu’ils ont des chantiers en cours, ils ont tout de même peur de l’avenir et de ne pas pouvoir assurer aux échéances »,, confie-t-elle.

En effet, malgré les différentes aides mises en place par l’Etat, les collectivités, les banques, tout le monde n’a pas pu en bénéficier. Certaines charges n’ont pas pu être reportées. Bref, les artisans et commerçants locaux souffrent et auront pour certain du mal à passer le cap.

D’autant plus que dans quelques mois, les échéances devront être régularisées alors que pendant 2 mois ou plus selon les circonstances, aucun chiffre d’affaires n’a pu être réalisé. C’est une menace pour eux et également leurs salariés.

C’est pour cela que Michèle veut venir en aide aux petites entreprises non seulement de Cerny mais également des communes voisines comme Boissy-le-Cutté, D’Huison-Longueville, Baulne, La Ferté-Alais, ou Itteville.

Et ces acteurs de la vie locale, elle souhaite les voir perdurer. « Je veux que les villages vivent, un village sans commerce sans entreprise c’est comme un village sans école, c’est un village mort », résume-t-elle.

Elle a d’ores et déjà reçu de nombreux retours positifs sur son initiative. « Il faut maintenant que les gens répondent présents, et je pense qu’à l’avenir il va falloir être un peu plus consommateur de choses à proximité de chez nous et de produits français », souligne Michèle.

La somme récoltée sera partagée équitablement par Michèle.