Essonne : concertation au programme à Bouray-sur-Juine

Stéphane Galiné mènera la liste Ensemble pour Bouray au scrutin des élections municipales.

Elu depuis 2001 au Conseil municipal, Stéphane Galiné a pris le temps de la réflexion avant d’envisager de succéder à Jacques Cabot. « J’ai pris un an pour réfléchir à cette question. Après 3 mandats, j’étais prêt à laisser la place, mais j’ai aussi du temps à donner », confie-t-il. Pesant le pour et le contre et ayant échangé avec les autres personnes souhaitant s’investir pour la commune, il a donc fait le choix de porter cette liste.

« Nous avons 6 personnes de l’ancienne équipe qui sont investies dans cette liste et des nouveaux qui nous rejoignent », souligne-t-il. Une liste rajeunie également avec l’ambition pour les élus les plus expérimentés de pouvoir transmettre leurs connaissances aux nouveaux…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 20 février.