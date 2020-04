Essonne : coudre des masques pour sauver des vies à Saclas

Aidez les soignants oui, mais comment faire ? Gaëlle Silva, propriétaire de la boutique O’Fil du Temps située en centre-ville, met tout simplement ses compétences au service des soignants.

« Tout a démarré avec la demande d’une cliente aide-soignante qui m’a sollicité pour obtenir un masque en tissu, puis la nouvelle s’est vite propagée et les demandes ont afflué en grand nombre » raconte-t-elle. Avec humilité, elle souligne que « ce n’est pas grand-chose ni même l’idéale ces masques mais c’est mieux que de ne rien avoir du tout pour se protéger ».

Elle utilise un patron proposé par le CHU de Grenoble et les consignes en appliquant les trois couches nécessaires pour faire un masque qui puisse faire barrière. Elle a déjà fourni les infirmières de la Maison médicale la Saclasienne, des caissières et caissiers de grande surface et d’autres centres médicaux du territoire. Aujourd’hui, elle a même épuisé tout le stock de tissus de sa boutique !

Et il y a de la demande. Pour faire face, Gaëlle a créé un groupe sur Facebook « Coudre pour sauver des vies ». Une dizaine de couturières l’ont rejointe et travaillent à ses côtés pour fournir autant de masques que possible aux personnels soignants exclusivement. Au total, déjà plus d’une centaine ont été distribués !

Elle a également reçu le soutien de Béatrice d’Elodie Mercerie à Etampes. Elle est venue à la rescousse de Gaëlle en lui faisant don d’élastiques et de tissus en provenance de sa boutique. Cela fait une semaine qu’elle a rejoint le groupe Facebook et travaille à distance avec le patron envoyé par Gaëlle pour essayer d’accompagner ceux qui sont en premières lignes.

Une belle chaîne de solidarité !

Pour rejoindre cette initiative rejoignez le groupe Facebook « Coudre pour sauver des vies » : www.facebook.com/groups/2758110904225555/permalink/2779124752124170/