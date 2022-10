Essonne : dans le Dourdannais, un dispositif de chèques-cadeaux locaux

La Communauté de communes soutient un dispositif de création de carte-cadeau valable sur son territoire.

Pour le commerce local, à la crise sanitaire succède aujourd’hui la crise du pouvoir d’achat provoquée par l’inflation et l’augmentation du coût de l’énergie. L’impact s’est déjà ressenti ces derniers mois sur le commerce et on se creuse la tête aujourd’hui pour faire venir les clients dans les commerces et favoriser la consommation.

C’est dans cette optique que l’idée de créer une carte cadeau valable dans les commerces du territoire est apparue. « L’idée, c’est de rapprocher les salariés des entreprises du territoire des commerçants locaux. Elles sont nombreuses aujourd’hui à offrir des cartes cadeaux à leurs salariés, et nous voulons leur permettre d’offrir une carte qui soit valable uniquement dans le commerce local», explique Pascal Martinsky, de la boutique de chaussures Own History située rue Saint-Pierre à Dourdan.