Essonne : de l’ambition au Conservatoire de Saint-Germain-lès-Arpajon

Musique, danse ou théâtre, le Conservatoire communautaire de Saint-Germain-lès-Arpajon attend les inscriptions pour la rentrée 2023.

Les conservatoires sont le premier échelon des disciplines culturelles en France. C’est là que tout commence et que les futurs grands artistes de demain vont faire leurs premières armes. C’est aussi un lieu où on peut s’épanouir et élargir ses horizons.

Bref, avec l’ouverture des inscriptions ce jeudi 1er juin au Conservatoire communautaire de Saint-Germain-lès-Arpajon, il faut se dépêcher pour profiter dès la rentrée des compétences des 17 professeurs qui y enseignent toute l’année. Musique, danse ou théâtre, les futurs élèves vont avoir l’embarras du choix.

Pour ceux qui souhaitent se mettre ou se remettre à la musique, le panel proposé est très diversifié. Basse, batterie, chant moderne, clarinette, clavecin, contrebasse, flûte traversière, guitare classique ou électrique, harpe, piano classique ou moderne, saxophone, violon, violoncelle ou encore musique assistée par ordinateur, tout le monde y trouvera son bonheur qu’il souhaite faire de la musique classique, des musiques actuelles ou de la musique ancienne. Ce sera également le cas pour la danse qui sera classique, jazz ou hip-hop. Enfin, pour ceux qui souhaitent monter sur scène, quatre tranches d’âge sont proposées pour la classe théâtre.

Avec 463 élèves pour l’année qui se termine, le conservatoire communautaire se porte bien, avec un nombre global d’inscription en augmentation depuis la fin de la pandémie de Covid-19. Il faut dire que c’est avec passion que l’équipe travaille toute l’année. «Nous sommes à la fois un lieu de transmission du savoir mais également un lieu d’échange et de projets», insiste Sébastien Poitevin, directeur.

Toute l’année, une programmation culturelle ouverte à tous est proposée soit dans l’auditorium du Conservatoire ou hors les murs. Des partenariats ont également été noués avec l’EHPAD d’Arpajon ou encore l’espace Michel-Carné de Saint-Michelsur-Orge.

Le 31 mai, a eu lieu la représentation du Petit Prince à laquelle ont collaboré les élèves de toutes les classes du conservatoire. Le mercredi 14 juin, à 20h15, ce sera le concert de l’été à l’espace Olympe de Gouges.

Ces dernières semaines, les élèves de danse ont été récompensés à plusieurs reprises lors de concours du Conservatoire national de danse, la preuve, s’il en fallait une, de la qualité de l’enseignement prodigué.

«Nous avons beaucoup de projets, de l’ambition et la volonté d’offrir un service public de qualité pour toutes et tous», conclut le directeur.

• Rens. Conservatoire communautaire de Musique, Danse et Théâtre à Saint-Germain-lès-Arpajon, Centre Culturel des Prés du Roy, 34 route de Leuville à Saint-Germain-lès-Arpajon. Tél. : 01.64.55.12.10. https://www.youtube.com/@conservatoire_sgla