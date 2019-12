Essonne : de l’attention pour l’église de Sermaise

D’importants travaux sur l’église Notre-Dame ont lieu depuis septembre.

L’église Notre-Dame en sa Nativité, dont l’origine remonte à la fin du XIe siècle, avait bien besoin de travaux.

La toiture de l’édifice avait souffert des affres du temps et s’affaissait par endroit, laissant infiltrer l’eau, et la charpente elle-même commençait à en souffrir. La municipalité a donc décidé de prendre ce problème à bras le corps et une importante opération de travaux a lieu en ce moment.

Les parties de charpente endommagées sont renforcées avec la reprise de la maçonnerie au niveau des points d’appui de la charpente là où cela s’avère nécessaire, Des demi-fermes neuves en chêne chargées de reprendre les charges de couverture sont créées et enfin la toiture entière est en cours de réfection avec un liteaunage en sapin du Nord…

Retrouvez l’intégralité de cet article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 26 décembre.