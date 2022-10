Essonne : découvrez la jeunesse de Mozart à Morigny-Champigny ce soir

Le Palais royal donnera un concert ce soir à 20h dans l’église millénaire de Morigny-Champigny. Au menu de ce concert, le programme pour choeur et orchestre « Quand Wolfgang devient Mozart« , rassemblant des oeuvres de jeunesse de Mozart.

L’occasion pour le public que la précocité de Wolfgang Amadeus Mozart était aussi synonyme d’œuvres de grande qualité. Du fond de son berceau, Mozart entendait les répétitions quotidiennes de son père, lui-même compositeur et maître de concert, à 2 ans, il écoutait les leçons de clavecin de sa sœur Nannerl et qu’il commence à imiter. A 6 ans, déjà, il partait à travers l’Europe avec son père et sa sœur et commencera à faire chanter « les notes qui s’aiment« .

« Cette joie de jouer pour les autres et de composer ne le quittera plus. Jusqu’à sa mort, à 35 ans, il gardera cet esprit d’enfance insouciant et enthousiaste, spontané et transparent, dont sa musique est le miroir. Avec ce nouveau programme, Le Palais royal désire faire entrer le public dans l’intimité de Wolfgang à 11 ans, 15, 16 ou 18 ans. Quel que soit son âge, il livre dans sa musique les fascinants reflets d’une âme où règne l’amour, la beauté et la joie », explique le Palais Royal.