Essonne : découvrez l’opéra Aïda au château de Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine ce samedi

Avec 80 personnes sur scène, des solistes professionnels, un Orchestre professionnel, des choristes amateurs de toute la région parisienne qui viennent de plusieurs chorales différentes, des enfants, des figurants bénévoles, des chevaux, des techniciens bénévoles, des maquilleuses étudiantes, un énorme travail a eu lieu en vue de la représentation de l’opéra Aïda ce samedi 17 septembre à 21h au Château de Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine.

C’est l’association les Mini-Opéras qui s’est lancé dans cette tâche immense avec pour objectif de « donner du rêve et du bonheur aux spectateurs », explique Agnès Loyer, chanteuse, chef de choeur et metteur en scène. Cela n’a pas été une sinécure avec des préparatifs perturbés ces dernières années par la crise sanitaire et les contraintes qui allaient avec.

« Cela fait 3 ans que nous travaillons d’arrache-pied pour réussir à monter cette oeuvre pharaonique: répétitions en visio ou à l’extérieur pendant la période du Covid, construction des décors dans des granges ou des garages, atelier chez un particulier pour coudre les costumes, vente de confitures et autres sur les marchés et concerts pour financer le spectacle… », explique-t-elle.