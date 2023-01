Essonne : des atouts dans la manche de l’hôpital Dourdan-Etampes

Lors de la cérémonie de vœux du Centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE), le vendredi 13 janvier, les projets à venir ont été détaillés par les responsables.

Avant de parler d’avenir, Christophe Misse, directeur du CHSE, a rappelé l’engagement exceptionnel du personnel de l’établissement face à l’épidémie de Covid-19. Il a ainsi rappelé que « plus de 1 400 patients malades du COVID ont été pris en charge au sein des unités dédiées de notre hôpital, dont plus de 270 patients pris en charge en soins critiques dans le service de réanimation».

Et le travail a aussi été massif pour la campagne de vaccination. « Plus de 54000 injections ont été réalisées depuis le début de l’année 2021 et jusqu’à la fin de l’année 2022 au sein du centre de vaccination ouvert au grand public mis en place par le CHSE, correspondant à plus de 20000 personnes vaccinées avec au moins deux doses», a-t-il précisé. Un bilan à mettre au crédit de l’ensemble des acteurs de l’hôpital.