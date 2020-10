Essonne : des courts de tennis rénovés à Mennecy

Les courts 13 et 14 du Tennis Club de Mennecy ont été rénovés et baptisés du nom de Brigitte Tremblay.

Cette inauguration a eu lieu le dimanche 11 octobre dernier en présence de la famille de Brigitte Tremblay, évidemment fort émue par cette attention de la municipalité. Barbara Langlois, présidente du Tennis Club de Mennecy depuis 3 ans, était également touchée par les efforts de la ville pour offrir un meilleur confort de jeu aux adhérents du club.

Les courts 13 et 14 flambant neufs, en résine de couleur rose et bleu foncé, ont de l’allure. Cette réfection des courts suivait la rénovation du mois de juin dernier des éclairages remplacés par des LEDs, conformes aux normes d’éclairage des terrains sportifs et permettant environ 30% d’économies d’énergie.